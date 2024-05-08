Ирина Шейк оголила грудь на камеру

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась откровенным снимком и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 38-летняя манекенщица запечатлела себя в зеркало. Знаменитость позировала перед камерой в сияющем платье серебристого цвета, в котором посетила ежегодный бал костюмов Met Gala. При этом она спустила одну лямку изделия, оголив грудь. Обнаженную часть тела звезда прикрыла рукой.

Поклонники оценили данный кадр Шейк, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Красотка», «Шикарная!», «Совершенство», «Безупречная красота», «Королева», — высказывались они.

Ранее Шейк посетила красную дорожку гала-концерта The King's Trust 2024 Global Gala в Нью-Йорке и смутила фанатов. Модель предстала перед фотографами в облегающем шелковом платье черного цвета и с толстыми графичными стрелками на глазах.