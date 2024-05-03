Макияж Ирины Шейк на новых фото смутил фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк вышла в свет и смутила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

38-летняя манекенщица посетила красную дорожку гала-концерта The King's Trust 2024 Global Gala в Нью-Йорке. Для светского вечера знаменитость надела облегающее шелковое платье черного цвета, оформленное V-образным вырезом и тонкими лямками. Визажисты сделали ей толстые стрелки, а стилисты заплели волосы в объемные косы.

Поклонники не оценили образ звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом: «Худший образ Ирины, который я когда-либо видел», «У Ирины очень суровый вид», «Макияж и прическа смотрятся не очень хорошо», «Ирина выглядит старой», «Цирк».

Ранее стало известно, что Ирина Шейк снялась в откровенном виде для рекламы модного бренда Marc Jacobs. Супермодель опубликовала серию снимков, на которых предстала в белых трусах и салатовых лакированных сапогах.