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09:44, 2 мая 2024Ценности

Ирина Шейк снялась с голой грудью в рекламе модного бренда

Фото: @carinbackoffphoto / @marcjacobs

Российская супермодель снялась в откровенном виде для рекламы модного бренда Marc Jacobs и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых предстала в белых трусах и салатовых лакированных сапогах, оформленных массивной подошвой и высоким голенищем. Знаменитость позировала перед камерой, прикрыв руками голую грудь. На размещенных кадрах видно, что на ее лице присутствует минимальное количество макияжа, а волосы уложены назад.

Поклонники оценили съемку звезды в комментариях под постом. «Невероятная», «Ты особенная женщина», «Идеальная красота», «Королева», «Прекрасная Ирина», — писали они.

В апреле анонимный источник раскрыл новые подробности личной жизни Ирины Шейк. Инсайдер из близкого окружения модели рассказал, что после расставания с американским футболистом Томом Брэди она начала искать нового возлюбленного, который должен быть известным, красивым и обеспеченным.

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      Мария Винар
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