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20:19, 25 апреля 2024Ценности

Раскрыты новые подробности личной жизни Ирины Шейк

Фото: Kim Kyung-Hoon / Globallookpress.com

Анонимный источник раскрыл новые подробности личной жизни российской супермодели Ирины Шейк. Соответствующий материал публикует Page Six.

По данным издания, инсайдер из близкого окружения знаменитости рассказал, что после расставания с американским футболистом Томом Брэди она начала искать нового возлюбленного. При этом, по словам собеседника издания, он должен быть известным, красивым и обеспеченным, а также жить либо в Европе, либо в США.

«Она рассматривает разные варианты, но ее круг интересов — маленькая группа людей», — заключил он.

Ранее в апреле стало известно, что Брэдли Купер и Ирина Шейк начали избегать друг друга на публике. Отмечалось, что звезды пришли на школьное собрание дочери Леи отдельно.

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      Екатерина Ештокина
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