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18:17, 11 апреля 2024Ценности

Брэдли Купер и Ирина Шейк начали избегать друг друга на публике

Брэдли Купер

Брэдли Купер. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер начали избегать друг друга на публике. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

По данным издания, звезды пришли на школьное собрание дочери Леи отдельно. Так, манекенщица попала в объективы папарацци в черном бомбере, длинной юбке с асимметричным вырезом и ботильонах на высоком каблуке.

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Ее бывший супруг предстал на фото в серых брюках карго, рубашке, кроссовках и куртке. Кроме того, на фото видно, что у Шейк и Купера сосредоточенные и суровые лица.

В ноябре 2023 года Ирину Шейк и Брэдли Купера в образе енотов высмеяли в сети. Знаменитости прогулялись по улицам Нью-Йорка вместе с шестилетней дочерью Леей. Пара была одета в одинаковые костюмы, которые имитировали персонажа вселенной Marvel Реактивного Енота.

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      Екатерина Ештокина
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