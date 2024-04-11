Брэдли Купер и Ирина Шейк начали избегать друг друга на публике

Российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер начали избегать друг друга на публике. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

По данным издания, звезды пришли на школьное собрание дочери Леи отдельно. Так, манекенщица попала в объективы папарацци в черном бомбере, длинной юбке с асимметричным вырезом и ботильонах на высоком каблуке.

Ее бывший супруг предстал на фото в серых брюках карго, рубашке, кроссовках и куртке. Кроме того, на фото видно, что у Шейк и Купера сосредоточенные и суровые лица.

В ноябре 2023 года Ирину Шейк и Брэдли Купера в образе енотов высмеяли в сети. Знаменитости прогулялись по улицам Нью-Йорка вместе с шестилетней дочерью Леей. Пара была одета в одинаковые костюмы, которые имитировали персонажа вселенной Marvel Реактивного Енота.