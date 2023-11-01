Ирину Шейк и Брэдли Купера в образе енотов высмеяли в сети

Российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер отметили Хеллоуин в образе енотов и подверглись критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Знаменитости прогулялись по улицам Нью-Йорка вместе с шестилетней дочерью Леей. Пара была одета в одинаковые костюмы, которые имитировали персонажа вселенной Marvel Реактивного Енота. В то же время девочку сфотографировали в образе поп-исполнительницы Тейлор Свифт. На размещенных папарацци кадрах семья шла по Манхэттену, держась за руки.

Читатели издания не оценили внешний вид Шейк и Купера и высмеяли их в комментариях под снимками. «Зачем быть клоунами?», «Бедная девочка», «Странный выбор костюма», «Мне кажется, Бредли маловат костюм», «Они перепутали Хеллоуин с цирком», «Когда они определятся, вместе они или нет», — высказывались многочисленные пользователи сети.

Ирина Шейк состояла в романтических отношениях с американским актером Брэдли Купером с 2015 года, однако в 2019 году звезды расстались после четырех лет отношений. Знаменитости воспитывают дочь Лею де Сьен Шейк Купер, родившуюся в 2017 году. Пара согласилась оформить равноправную опеку над ребенком.