Из жизни
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Россия заявила о готовности увеличить число военных в Венесуэле
Годы работы на ТВ довели известного ведущего до психического расстройства
Туристы сняли на видео двойной смерч над морем
Порошенко похвалил Зеленского за украденную речь
Ветеран Великой Отечественной 9 Мая просидел дома из-за неудобного протеза
России предрекли новую перестройку
Буффону предложили место в «Барселоне»
Новую модель бикини раскритиковали за излишнюю откровенность
Москвичи пережили самый жаркий день года 
Новости партнеров

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Перейти в «Мою Ленту»

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, 33-летняя Шейк и 44-летний Купер окончательно решили разойтись. Пара выясняет, с кем останется их двухлетняя дочь Леа де Сейн (Lea De Seine), которая появилась на свет в марте 2017 года. На днях стало известно, что Ирина съехала от своего возлюбленного.

Отмечается, что певица Леди Гага никак не связана с разрывом. Согласно слухам, у нее завязался роман с актером во время съемок фильма «Звезда родилась». Их совместное выступление на церемонии вручения премии «Оскар» также показалось сторонникам теории подтверждением романтических отношений между ними.

«Брэдли всегда хотел держать подробности личной жизни в тайне, в то время как Ирина считала, что медиа должны знать все. К тому же она публиковала в своем Instagram довольно откровенные фотографии и недавно появилась на Met Gala одна (а должна была с Брэдли)», — отмечает источник MTO News в разговоре с журналистами.

Ирина Шейк и Брэдли Купер воздержались от комментариев. Актер и модель встречались с 2015 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bradley Cooper and Irina Shayk Split After 4 Years Together
Bradley Cooper And Irina Shayek Break Up!!
Британские репортеры засняли свидание Брэдли Купера и Ирины Шейк
Роналду пожалел о расставании с россиянкой
Ирина Шейк и Брэдли Купер стали родителями
Другие материалы рубрики
Из жизни00:03 6 июня

«Меня постоянно трясло от боли»

Эта девушка мечтала стать идеальным солдатом. Армейская обувь превратила ее жизнь в кошмар
02:07Сегодня

Женщина пять лет растила на пальце огромный рог

14:52 6 июня

Непутевые воры пытались взломать банкомат и запаяли его

19:10 6 июня

Загадочное существо с «зубастым» хвостом вынесло на побережье

Из жизниПартнерский материал

Лучшее время суток

Почему возникает бессонница и как с ней бороться
11:40 6 июня

Крокодил-убийца утащил под воду мужчину и загрыз его

07:07Сегодня

Девушка уснула в кино и случайно нашла любовь

16:59 6 июня

Сержант ценой жизни спас неопытного солдата от гибели

Из жизни00:02 3 июня

Беспечный покойник

Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
20:42 6 июня

Женщина пролила духи и осталась без ноги

10:13 6 июня

Верный пес спас хозяина от тигра

13:57 6 июня

Мужчина наткнулся в метро на труп акулы

Россия
«Святой он или нет — жизнь покажет»
Как погибший спецназовец ГРУ стал героем для ополченцев Донбасса, байкеров и скинов
«Так старательно прикрывают гениталии, как будто это монстры»
Российские нудисты о своем теле, сексе и свободе
«Лазили по трупам, искали своих детей»
Сотни людей сгорели заживо в тайге: 30 лет самой страшной катастрофе в истории России
Россиянин пережил удар молнии и объяснил это крестиком на груди
Ветеран Великой Отечественной 9 Мая просидел дома из-за неудобного протеза
В России создадут «генетический паспорт» военнослужащего
Генконсульство России раскритиковало приговор россиянке в США
Все материалы
Мир
«Это нежеланные и ненужные дети»
 
Трамп захотел ввести новое чрезвычайное положение
Россия заявила о готовности увеличить число военных в Венесуэле
США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400
Евросоюз приготовился дать Лондону еще один шанс
«Не все евреи умные»
Главный раввин Москвы об антисемитизме, еврейском заговоре и хороших шутках
Поднебесная сотня
Зачем Китай расстрелял мирных демонстрантов и почему старается об этом забыть
Все материалы
Бывший СССР
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский назвал способ отправить его в отставку
В Эстонии нашли клад в снаряде времен Российской Империи
В «предательстве» Зеленского нашли российский след
Националисты забросали усадьбу Порошенко файерами и потребовали посадить его
Кучма объяснил идею не отвечать на обстрел в Донбассе
Все материалы
Экономика
Серп уходит с молотка
Социализм и капитализм десятки лет сражались за умы человечества. Победителя все еще нет
Подвели под статью
Основного владельца «Тольяттиазот» назвали организатором преступного сообщества
Tele2 и Nokia установят 35 тысяч базовых станций к запуску 5G
Молодые россияне описали идеального начальника
«Лидеры России» обсудили лидерство на ПМЭФ
В России открестились от запрета на ввоз хамона
Над Украиной нависла угроза остаться без газа
Все материалы
Силовые структуры
Синдром истребителя
Новые подробности расследования катастрофы SSJ-100 в Шереметьево: что подвело пилотов?
Никита БелянкинБоец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
За убийство ветерана боевых действий разыскивают жителей Чечни
«Нападавшие ушли спокойно — их некому было остановить»
Боец ГРУ погиб в драке с мигрантами. Почему он не смог отбиться, а убийце удалось сбежать?
Первого подозреваемого в убийстве Шабтая Калмановича отправили в СИЗО
Константин ПискаревПоследние из 90-х
Дело банды Кости Большого. Расследование «Ленты.ру»
Российский депутат инсценировал покушение на себя ради имиджа
Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы
Все материалы
Наука и техника
Спускают на землю
США запрещают российские ракеты и лишают «Роскосмос» денег
Тайная угроза
Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Темные времена
Похороны iPhone 5s и iTunes, компьютер-терка и другие новинки презентации Apple
Россия «спасла» экипаж затонувшей подлодки
Описана судьба России во время климатической катастрофы
В Великобритании показали видео со смертельным «молотом Тора»
В России перечислили все американские цели С-400
Все материалы
Спорт
«Мы просто кучка целеустремленных ублюдков»
На этой трассе постоянно гибнут люди. Но гонщики все равно от нее без ума
Буффону предложили место в «Барселоне»
Власти Дагестана отказались спасать «Анжи»
Определились финалисты Лиги наций
Энтони Джошуа (слева) и Энди Руис-младшийТолстый Рокки
На этого тучного боксера никто не надеялся, а он нокаутировал непобедимого чемпиона мира
Неймар променял «Реал» на «Барселону»
Футболисту предложили контракт с «уникальным» условием
Все материалы
Культура
«Люди реально засыпали на моих фильмах»
Джеймс Макэвой о новых «Людях Икс», ужасах супергеройства и своей репутации
«Элтон Джон ничего не скрывает и не стыдится»
Создатели «Рокетмена» о настоящей жизни своего героя
«Я хотела сделать зрителям как можно больнее»
Звезда «Рассказа служанки» о стране, где женщины бесправны и обречены на роль секс-рабынь
Умер шестикратный обладатель премии «Грэмми» Dr. John
Реакция России и Украины на «Чернобыль» удивила сценариста сериала
Анонсирован российский ответ сериалу «Чернобыль»
Названо самое популярное произведение Пушкина
Все материалы
Интернет и СМИ
На темной стороне
Закрытые советские города, президенты и проститутки на снимках легендарного фотографа
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
«Еще одна жалоба — и канал закроют»
BadComedian о попытке заставить его замолчать с помощью иска на миллион рублей
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Жена поощряла мужа сексом за работу по дому и разозлила женщин
Соловьев отреагировал на причины госпитализации Симоньян
Подавшая в суд на BadComedian кинокомпания раскрыла условия примирения
Все материалы
Ценности
Острый вопрос
Женщин по всему миру заставляют носить каблуки. Кто это придумал?
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
Синяя вода
Джинсы десятилетиями отравляли природу. Но есть способ это исправить
В наряде жены Зеленского усмотрели модные промахи
Новую модель бикини раскритиковали за излишнюю откровенность
Самая молодая миллиардерша в мире снялась на пляже в прозрачной одежде
Найден быстрый способ уменьшить размер джинсов
Все материалы
Путешествия
«Многих бесит, что иммигранты даже не говорят по-немецки»
Что делать в европейском городе, где уживаются богачи и фрики
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Полезно для здоровья и отвратительно на вкус»
Как российская студентка очутилась в Токио и познала тонкости местной кухни
Трое туристов умерли на тропическом острове от загадочной болезни
«Проснулся в Берлине, а вокруг опять стена, кордоны, КГБ»
Зачем россиянам ехать в Германию
Модель назвала лучшую страну для обнаженных фотосессий
В московском аэропорту экстренно приземлился пассажирский самолет
Все материалы
Из жизни
«Меня постоянно трясло от боли»
Эта девушка мечтала стать идеальным солдатом. Армейская обувь превратила ее жизнь в кошмар
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Беспечный покойник
Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Женщина пять лет растила на пальце огромный рог
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Загадочное существо с «зубастым» хвостом вынесло на побережье
Девушка уснула в кино и случайно нашла любовь
Все материалы
Самая неправильная Ferrari
408 4RM — первая полноприводная машина из Маранелло
Детеныш
Длительный тест: первые впечатления о самом маленьком кроссовере Jaguar
Каким мы запомним Ники Лауду
На смерть чемпиона
Главные конкуренты 1000-сильного суперкара Ferrari SF90 Stradale
Кто поспорит с самым революционным Ferrari наших дней?
Представлен «формульный болид» с допуском на обычные дороги
BMW 2 серии переделали в духе исторических M-машин
Российский авторынок показал самое большое падение за последние два года
Все материалы
Дом
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Мама, анархия
Что творится в самом раскрепощенном квартале Скандинавии
Куба либре
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева и зачем его покупать
Названы районы Москвы с самыми желанными квартирами
Россиянка отказалась от фамилии и отчества ради экономии на ЖКХ
Раскрыты данные о самой маленькой квартире Москвы
В России подешевела аренда жилья
Все материалы