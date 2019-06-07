Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

По данным источника, 33-летняя Шейк и 44-летний Купер окончательно решили разойтись. Пара выясняет, с кем останется их двухлетняя дочь Леа де Сейн (Lea De Seine), которая появилась на свет в марте 2017 года. На днях стало известно, что Ирина съехала от своего возлюбленного.

Отмечается, что певица Леди Гага никак не связана с разрывом. Согласно слухам, у нее завязался роман с актером во время съемок фильма «Звезда родилась». Их совместное выступление на церемонии вручения премии «Оскар» также показалось сторонникам теории подтверждением романтических отношений между ними.

«Брэдли всегда хотел держать подробности личной жизни в тайне, в то время как Ирина считала, что медиа должны знать все. К тому же она публиковала в своем Instagram довольно откровенные фотографии и недавно появилась на Met Gala одна (а должна была с Брэдли)», — отмечает источник MTO News в разговоре с журналистами.

Ирина Шейк и Брэдли Купер воздержались от комментариев. Актер и модель встречались с 2015 года.

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