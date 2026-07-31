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Силовые структуры
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13:37, 31 июля 2026 (обновлено: 13:55, 31 июля 2026)Силовые структуры

Известный исторический арт-объект уничтожен в российском регионе

В Курганской области полиция задержала мужчину за поджог арт-объекта
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: УМВД по Курганской области

В Курганской области полиция задержала 41-летнего местного жителя за поджог исторического арт-объекта «Жилище бронзового века». Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Ущерб от его действий оценивается в миллион рублей.

По версии следствия, в ночь на 14 июля злоумышленник выпил и поджег арт-объект. В результате объект сгорел.

Арт-объект расположен в округе, где находится древняя обсерватория Савин-1 — объект культурного наследия федерального значения, известный как «зауральский Стоунхендж». Эта достопримечательность привлекает туристов со всей России.

Ранее сотрудники полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 22-летнего жителя Ейска, который подозревается в поджоге электроподстанции.

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