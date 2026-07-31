Приехавшего в Сеуту премьера Испании встретили криками «сукин сын»

El Mundo: Премьера Испании Санчеса встретили в Сеуте криками «сукин сын»

Премьер-министра Испании Педро Санчеса, который прибыл в автономный город Сеута, встретили криками «сукин сын» и требованиями уйти в отставку. Видео публикует El Mundo.

Сотни жителей Сеуты собрались на площади Пласа-де-лос-Рейес перед зданием правительственной делегации, чтобы выразить протест против массового притока мигрантов в город и того, как власти отреагировали на эту ситуацию.

Разгневанные горожане скандировали: «Санчес, в отставку!», «Вон, вон!» и даже «Санчес, сукин сын!».

30 июля тысячи мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю, многие не выжили. Как минимум 18 человек не стало.

По оценке Министерства внутренних дел Испании, 49 тысяч мигрантов проникли из Марокко в испанский город за последние 24 часа.