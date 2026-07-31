Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:31, 31 июля 2026 (обновлено: 15:43, 31 июля 2026)Экономика

Железнодорожные перевозки с недружественными странами резко сократились

Глава РЖД: Перевозки с Китаем обновят в 2026 году рекорд
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

РЖД наращивает перевозки с Китаем, а в целом доля дружественных стран сейчас занимает 93 процента, в то время как доля «недружественных стран снижается, и очень серьезно», рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава госкомпании Олег Белозеров.

По его словам, рост погрузки на экспорт в первом полугодии составил у российских железнодорожников 3,4 процента, а в июне — более 4,4 процента. «Растут такие направления, как перевозка по международному транспортному коридору Север — Юг, и очень серьезно приросла перевозка контейнеров», — поделился топ-менеджер.

Говоря о Китае, Белозеров уточнил, что рекорды на этом направлении ставятся ежегодно, и в свете текущего прироста на 5,5 процента в 2026-м вновь ожидается обновление исторического максимума. В то же время, продолжил глава РЖД, резкое падение перевозок с Финляндией составило около 25 процентов, а с Эстонией — 42 процента. «Это уже практически очень небольшой объем наших взаимоотношений», — констатировал Белозеров.

Ранее стало известно, что годовые убытки эстонской государственной железнодорожной компании Eesti Raudtee выросли с 5 миллионов евро в 2016 году до 30,7 миллиона в 2024-м и примерно 35 миллионов в 2025-м, с возможностью дальнейшего роста вплоть до 50 миллионов евро. Ключевой причиной указанной динамики в эстонской госкомпании назвали сокращение грузоперевозок — благодаря российскому транзиту Eesti Raudtee перевозила в лучшие годы до 40 миллионов тонн грузов, а на фоне санкций и разрыва связей с Россией этот показатель упал до 3 миллионов тонн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Сестру забили кулаками». Члены тайской банды признались в расправе над двумя россиянами. На месте захоронения нашли еще три тела
    Внешность 56-летнего мужа Наташи Королевой в новом интервью смутила зрителей
    Усталость Европы от войн объяснили
    Дибров позвонил бывшей жене и обратился к ней с просьбой
    Мать пропавших в Таиланде россиян высказалась по поводу их смерти
    Зеленский прокомментировал удары по морским портам Украины
    Мальчик заарканил тонущего мужчину и вытащил его из воды
    Захарова оценила массовый прорыв мигрантов в испанский город Сеута
    Раскрыт мотив расправившихся с россиянами в Таиланде преступников
    Москвичам посоветовали не пить кое-откуда
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok