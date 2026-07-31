Железнодорожные перевозки с недружественными странами резко сократились

Глава РЖД: Перевозки с Китаем обновят в 2026 году рекорд

РЖД наращивает перевозки с Китаем, а в целом доля дружественных стран сейчас занимает 93 процента, в то время как доля «недружественных стран снижается, и очень серьезно», рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава госкомпании Олег Белозеров.

По его словам, рост погрузки на экспорт в первом полугодии составил у российских железнодорожников 3,4 процента, а в июне — более 4,4 процента. «Растут такие направления, как перевозка по международному транспортному коридору Север — Юг, и очень серьезно приросла перевозка контейнеров», — поделился топ-менеджер.

Говоря о Китае, Белозеров уточнил, что рекорды на этом направлении ставятся ежегодно, и в свете текущего прироста на 5,5 процента в 2026-м вновь ожидается обновление исторического максимума. В то же время, продолжил глава РЖД, резкое падение перевозок с Финляндией составило около 25 процентов, а с Эстонией — 42 процента. «Это уже практически очень небольшой объем наших взаимоотношений», — констатировал Белозеров.

Ранее стало известно, что годовые убытки эстонской государственной железнодорожной компании Eesti Raudtee выросли с 5 миллионов евро в 2016 году до 30,7 миллиона в 2024-м и примерно 35 миллионов в 2025-м, с возможностью дальнейшего роста вплоть до 50 миллионов евро. Ключевой причиной указанной динамики в эстонской госкомпании назвали сокращение грузоперевозок — благодаря российскому транзиту Eesti Raudtee перевозила в лучшие годы до 40 миллионов тонн грузов, а на фоне санкций и разрыва связей с Россией этот показатель упал до 3 миллионов тонн.