Россия ударила по сортировочному комплексу «Новой почты» на Украине

Минобороны: ВС России ударили по сортировочному комплексу «Новой почты» на Украине

Вооруженные силы (ВС) России ударили по сортировочному комплексу «Новой почты» на Украине. Подробности об этом сообщает Минобороны в Telegram-канале.

Уточняется, что удар был нанесен 30 июля при помощи «Герань-4». Объект находился в районе населенного пункта Подгорное в Днепропетровской области.

«Данный логистический узел активно использовался в интересах ВСУ для доставки, хранения грузов военного назначения, беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу, 31 июля, средства противовоздушной обороны сбили над Россией 371 украинский беспилотный летательный аппарат. Под удар попали 11 российских регионов, среди которых Дагестан, Татарстан, Волгоградская, Тульская, Ростовская области и Краснодарский край.