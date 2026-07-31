Дочь Бориса Немцова заочно арестовали в России

В Москве суд заочно арестовал дочь Бориса Немцова за участие в нежелательной организации

В Москве Замоскворецкий районный суд заочно взял под стражу дочь Бориса Немцова Жанну за участие в нежелательной организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В случае экстрадиции, депортации на территорию России или с момента ее фактического задержания Немцова будет помещена в СИЗО на два месяца.

Известно, что Жанна Немцова является соосновательницей и руководителем некоммерческой организации «Фонд Бориса Немцова за свободу» (признан в России нежелательной организацией).

Ранее сообщалось, что прокурор запросил шесть лет колонии для находящегося в розыске блогера Гусейна Гасанова.

