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Силовые структуры
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17:25, 31 июля 2026 (обновлено: 17:34, 31 июля 2026)Силовые структуры

Дочь Бориса Немцова заочно арестовали в России

В Москве суд заочно арестовал дочь Бориса Немцова за участие в нежелательной организации
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Москве Замоскворецкий районный суд заочно взял под стражу дочь Бориса Немцова Жанну за участие в нежелательной организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В случае экстрадиции, депортации на территорию России или с момента ее фактического задержания Немцова будет помещена в СИЗО на два месяца.

Известно, что Жанна Немцова является соосновательницей и руководителем некоммерческой организации «Фонд Бориса Немцова за свободу» (признан в России нежелательной организацией).

Ранее сообщалось, что прокурор запросил шесть лет колонии для находящегося в розыске блогера Гусейна Гасанова.

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