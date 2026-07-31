Гипертоникам назвали лучший ужин для контроля артериального давления

Диетолог Райт посоветовала гипертоникам есть на ужин лосося, шпинат и батат

Диетологи Лори Райт, Элизабет Клингбейл, Джоанна Кац и Джулия Зумпано назвали вариант ужина, который они считают лучшим для людей с гипертонической болезнью. Свою рекомендацию они дали в разговоре с изданием Parade.

Лучшим вариантом ужина для гипертоников врачи назвали блюда из лосося со шпинатом и бататом. По их словам, в этих продуктах содержатся полезные жиры, витамины и минералы, помогающие контролировать артериальное давление. «Шпинат и батат — это овощи, богатые клетчаткой и калием, а лосось — это источник белка, богатый полезными ненасыщенными жирами. Эти продукты можно готовить с минимальным количеством соли, и они все равно будут очень вкусными», — уточнила Клингбейл.

Зумпано добавила, что, несмотря на высокую питательную ценность, шпинат, лосось и батат не требуют долгого приготовления. Она отметила, что ужин из этих продуктов можно приготовить менее чем за 30 минут. В свою очередь, Кац посоветовала запекать батат и лососину в духовке, на гриле или в аэрогриле, а не жарить их на сковороде. Чтобы сделать вкус рыбы ярче, она порекомендовала приправить ее чесноком, лимоном, травами, паприкой, перцем, уксусом или смесями приправ без соли или с минимальным содержанием соли.

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