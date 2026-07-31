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19:32, 31 июля 2026Моя страна

В российской тайге заметили «снежную королеву»

В лесах ХМАО заметили редчайшую лосиху-альбиноса
Мария Винар

В лесах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) заметили редчайшую лосиху. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Очевидцы засняли так называемую снежную королеву тайги во время полета на вертолете. В объектив камеры попала лосиха с белой шерстью. При этом рядом с ней бежал ее сородич темного окраса.

Авторы канала уточнили, что на размещенных кадрах запечатлена лосиха-альбинос. «Небольшой факт: альбиносами лоси рождаются из-за отсутствия меланина в коже. Правда, в дикой природе такой окрас — скорее проклятие, чем подарок: спрятаться от хищников с ним очень трудно», — отметили они.

В июле прошлого года на Камчатке также заметили медвежонка с уникальным окрасом.

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