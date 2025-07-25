На Камчатке заметили медвежонка с уникальным окрасом

На юге Камчатки заметили белого медвежонка

Очевидцы заметили на юге Камчатки медвежонка с уникальным окрасом. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Amur Mash.

В объектив камеры попала стая из четырех медведей. На размещенных кадрах видно, что один из них имеет белый окрас.

По словам авторов канала, медвежонок родился в семье бурых медведей. При этом несмотря на светлую шерсть, он не является альбиносом. «Это редкий случай цветовой аберрации — сбой в выработке пигмента», — объяснили они и отметили, что косолапый чувствует себя прекрасно и наслаждается беззаботным детством в Южно-Камчатском заказнике.

Ранее сообщалось, что медвежата решили почесать спинки о дерево и попали на камеру в российском регионе.