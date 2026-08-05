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14:56, 5 августа 2026 (обновлено: 15:18, 5 августа 2026)Наука и техника

Apple подготовилась к выходу новых iPhone

Bloomberg: Apple начала готовиться к выпуску iPhone 18 Pro и складного смартфона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Scott Olson / Getty Images

Корпорация Apple начала активно готовиться к выпуску новых смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, явным признаком подготовки IT-гиганта к презентации устройств стала лотерея, которую компания организовала среди сотрудников своих магазинов. Ее победители смогут участвовать в Apple Event и будут обслуживать гостей мероприятия.

В Bloomberg полагают, что презентация новых iPhone состоится во вторник, 8 сентября, или в среду, 9 сентября. В материале говорится, что 7 сентября в США отмечают День труда, поэтому в этот день мероприятие точно не состоится. Однако традиционно анонс намечен на первую половину месяц — об этом уже сообщили сотрудникам, но не указали конкретную дату.

Также инсайдеры подтвердили информацию, что на мероприятии Apple представит три смартфона. Компания покажет флагманы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также первый складной телефон. Базовый смартфон iPhone 18, скорее всего, выйдет в первой половине 2027 года.

В 2025 году Apple анонсировала новые смартфоны линейки iPhone 17 9 сентября.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов раскрыл последствие дела ФАС против Apple в России. «На наших гражданах, кто пользуется продукцией Apple, это никак не отразится. Устройства как работали, так и продолжат работать», — заявил Свинцов.

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