Apple подготовилась к выходу новых iPhone

Bloomberg: Apple начала готовиться к выпуску iPhone 18 Pro и складного смартфона

Корпорация Apple начала активно готовиться к выпуску новых смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, явным признаком подготовки IT-гиганта к презентации устройств стала лотерея, которую компания организовала среди сотрудников своих магазинов. Ее победители смогут участвовать в Apple Event и будут обслуживать гостей мероприятия.

В Bloomberg полагают, что презентация новых iPhone состоится во вторник, 8 сентября, или в среду, 9 сентября. В материале говорится, что 7 сентября в США отмечают День труда, поэтому в этот день мероприятие точно не состоится. Однако традиционно анонс намечен на первую половину месяц — об этом уже сообщили сотрудникам, но не указали конкретную дату.

Также инсайдеры подтвердили информацию, что на мероприятии Apple представит три смартфона. Компания покажет флагманы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также первый складной телефон. Базовый смартфон iPhone 18, скорее всего, выйдет в первой половине 2027 года.

В 2025 году Apple анонсировала новые смартфоны линейки iPhone 17 9 сентября.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов раскрыл последствие дела ФАС против Apple в России. «На наших гражданах, кто пользуется продукцией Apple, это никак не отразится. Устройства как работали, так и продолжат работать», — заявил Свинцов.