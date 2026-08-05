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11:12, 5 августа 2026Интернет и СМИ

Владельцам iPhone раскрыли последствие дела против Apple в России

Депутат Свинцов: Дело ФАС против Apple не отразится на пользователях iPhone в России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Дело, которое Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила против корпорации Apple, не повлияет на владельцев iPhone в России, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Последствие он раскрыл в разговоре с ТАСС.

«На наших гражданах, кто пользуется продукцией Apple, это никак не отразится. Устройства как работали, так и продолжат работать», — заявил депутат.

3 августа стало известно, что ФАС возбудила дело против Apple. Сообщалось, что корпорация не исполнила предупреждение антимонопольной службы, которое касалось предустановки на устройства с операционной системой iOS магазина российских приложений RuStore и мессенджера «Макс».

1 июля ФАС выдала Apple предупреждение из-за дискриминационных условий для российских программ и систем. В частности, уточнялось, что корпорация не выполняет требования законодательства, предусматривающие обязательную предустановку российского программного обеспечения на устройства с iOS. Также сообщалось, что в случае, если компания не исполнит предписание ФАС, ей грозит штраф в четыре миллиарда рублей.

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