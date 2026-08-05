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12:20, 5 августа 2026Культура

Автор «Игры престолов» признался в ментальных проблемах

Писатель Джордж Мартин сообщил, что столкнулся с депрессией
Ольга Коровина

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Автор культовой саги «Песнь льда и пламени», которая легла в основу сериала «Игра престолов», Джордж Р. Р. Мартин сообщил, что столкнулся с депрессией. Об этом он рассказал в личном блоге.

Писатель обратился к поклонникам впервые за шесть месяцев и признался, что этот год стал для него непростым. По его словам, произошло множество событий, но далеко не все из них были позитивными.

«Были и кошмары тоже. Я потерял друзей. Боролся с печалью и депрессией. Возможно, худшее еще впереди», — признался 77-летний Мартин и добавил, что считает старость сомнительным удовольствием.

Ранее Мартин ответил на вопрос о сроках выхода произведения «Ветра зимы», которое он создает с 2014 года. Писатель подчеркнул, что у него «всегда были проблемы с дедлайнами».

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