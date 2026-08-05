Минобороны: Россия ударила по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам на Украине. Подробности об атаках журналистам сообщили в Минобороны страны.

Поражение было нанесено объектам топливно-энергетической (ТЭК) и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, удары велись по цехам производства БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что в ночь на 5 августа системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами страны 475 беспилотников. Атакам подверглись территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Крыма, Татарстана и Краснодарского края.