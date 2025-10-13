Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:14, 13 октября 2025Культура

Автор «Игры престолов» дал редкий комментарий о продолжении

Писатель Джордж Мартин ответил шуткой на вопрос о продолжении «Игры престолов»
Андрей Шеньшаков

Фото: Igor Russak / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Автор культовой саги «Песни льда и пламени», которая легла в основу сериала «Игра престолов», Джордж Р.Р. Мартин ответил на вопрос о том, когда появится продолжение шоу, ставшего одним из самых популярных в истории. Его слова передает Entertainment Weekly.

Во время фестиваля Comic Con в Нью-Йорке Мартина спросили, когда фанатам стоит ждать новых книг и сериалов в этой вселенной. В частности, речь шла о произведении «Ветра зимы», которую автор создает с 2014 года.

«У меня всегда были проблемы с дедлайнами. Но я не чувствую себя счастливым, когда нарушаю контракты, пропускаю сроки и все в таком духе», — заявил Джордж.

Писатель добавил, что интерес телеканалов и студий к его творчеству раздражает поклонников книг, поэтому те продолжают спрашивать его о «Ветрах зимы».

Ранее стало известно, что американский писатель Джордж Мартин расплакался, увидев возрожденный вид волков, которые стали прообразом «лютоволков» в его серии романов «Песнь льда и огня».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам понадобилось 3000 лет, чтобы дойти до этого момента». Подписано историческое соглашение о прекращении огня в секторе Газа

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Зеленский захотел купить Tomahawk за счет российских активов

    Названы помогающие при хронических запорах продукты

    На Украине назвали необходимое для поднятия экономики количество мигрантов

    Лазарева высмеяла статьи в российских СМИ о ее трудностях в Европе

    ЕС начал финансирование спецтрибунала по России

    Карпин одной фразой оценил отказ вратаря от российского спортивного гражданства

    Разложившееся тело без головы прибило к популярному курорту в Европе

    Хазанов ответил на вопрос о продаже недвижимости в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости