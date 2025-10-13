Автор «Игры престолов» дал редкий комментарий о продолжении

Писатель Джордж Мартин ответил шуткой на вопрос о продолжении «Игры престолов»

Автор культовой саги «Песни льда и пламени», которая легла в основу сериала «Игра престолов», Джордж Р.Р. Мартин ответил на вопрос о том, когда появится продолжение шоу, ставшего одним из самых популярных в истории. Его слова передает Entertainment Weekly.

Во время фестиваля Comic Con в Нью-Йорке Мартина спросили, когда фанатам стоит ждать новых книг и сериалов в этой вселенной. В частности, речь шла о произведении «Ветра зимы», которую автор создает с 2014 года.

«У меня всегда были проблемы с дедлайнами. Но я не чувствую себя счастливым, когда нарушаю контракты, пропускаю сроки и все в таком духе», — заявил Джордж.

Писатель добавил, что интерес телеканалов и студий к его творчеству раздражает поклонников книг, поэтому те продолжают спрашивать его о «Ветрах зимы».

Ранее стало известно, что американский писатель Джордж Мартин расплакался, увидев возрожденный вид волков, которые стали прообразом «лютоволков» в его серии романов «Песнь льда и огня».