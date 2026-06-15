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21:30, 15 июня 2026Ценности

В сети обсудили видео худеющей Наташи Королевой в откровенной спортивной форме

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @koroleva__star

В сети обсудили видео худеющей российской певицы Наташи Королевой в откровенной спортивной форме. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость снялась в спортзале в облегающем белом топе с глубоким декольте и черных лосинах с прозрачными вставками. При этом она продемонстрировала препарат «Седжаро», с помощью которого сбрасывает вес, а также указала на важность тренировок и отметила, что гордится собой.

Поклонники оценили кадры в комментариях. «Постройнела, похорошела, выглядит для своего возраста шикарно», «Какая стройная и красивая!», «С годами становитесь только лучше!», «Вы в отличной форме!», «Отличный пример для подражания», — заявили юзеры.

В марте сообщалось, что Наташа Королева решила похудеть на аналоге препарата «Оземпик» после слов мужа, танцора и актера Сергея Глушко, о ее весе.

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