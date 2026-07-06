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13:19, 6 июля 2026Бывший СССР

Глава МИД Украины потребовал передать Киеву все ракеты для Patriot

Сибига: Украине уже сейчас нужны все ракеты для ЗРК Patriot
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО передать республике все ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом он написал в социальной сети X.

«Тысячи таких ракет хранятся в хранилищах по всему миру на случай потенциальных угроз. Но угрозы в Украине не являются потенциальными», — написал Сибига.

По его словам, Украине необходимы средства противовоздушной обороны «уже сейчас».

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что у России есть возможность нанести массированный удар по Украине уже на следующий день после предыдущей атаки.

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