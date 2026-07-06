Глава МИД Украины потребовал передать Киеву все ракеты для Patriot

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО передать республике все ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом он написал в социальной сети X.
«Тысячи таких ракет хранятся в хранилищах по всему миру на случай потенциальных угроз. Но угрозы в Украине не являются потенциальными», — написал Сибига.
По его словам, Украине необходимы средства противовоздушной обороны «уже сейчас».
Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что у России есть возможность нанести массированный удар по Украине уже на следующий день после предыдущей атаки.