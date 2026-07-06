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10:40, 6 июля 2026Бывший СССР

На Украине призвали готовиться к массированному удару на следующий день после предыдущего

Спикер ВС ВСУ Игнат: У России есть возможность нанести массированный удар уже завтра
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

У России есть возможность нанести массированный удар по Украине уже на следующий день после предыдущей атаки. Об этом заявил спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, его слова приводит УНИАН.

«Они могут нанести удары и на следующий день. Надо быть готовыми к таким вариантам, что противник может повторить атаку», — сказал он. При этом спикер отметил, что возможности российских войск не безграничны, однако призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Игнат также заявил, что неудача в борьбе с массированным ударом российских войск по территории Украины связана с тем, что Киев испытывает серьезный дефицит ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Он назвал «мягко говоря, низким» показатель российских сбитых баллистических ракет.

Ранее стало известно, что российские войска в ночь на 6 июля поразили завод «Визар» в Вишневом в Киевской области. Предприятие, в частности, производило комплектующие для зенитных управляемых ракет, а также занималось их ремонтом и обслуживанием.

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