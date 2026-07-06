«Не сбито ни одной баллистики». Армия России нанесла удар возмездия по Украине. Его назвали одним из худших для ВСУ

Небо над Киевом затянуло черным дымом после массированной атаки армии России

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар возмездия по территории Украины за атаки на гражданскую инфраструктуру. Под огнем оказалась украинская столица и область, а также другие регионы страны. В Минобороны РФ сообщили, что целью массированного удара стали предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, а также военные аэродромы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.

В результате небо над Киевом затянуло черным густым дымом. Жители ощущают запах гари во всех районах.

Киев и область охвачены огнем, началась эвакуация

Мощные взрывы в Киеве и области начались в районе часа ночи. При атаке были задействованы «Калибры», «Цирконы», «Искандер-М», ракеты Х-101 и «Герани-3». Из пораженных целей — Жулянский машиностроительный завод «Визар», где производились компоненты для ракет «Нептун» и другое вооружение, судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», выполнявший оборонные заказы по ремонту и модернизации военной техники. В том числе пожар произошел в здании компании Roshen, которая активно спонсирует Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

️Удары наносились по Киевской ГЭС, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, из-за чего наблюдались перебои со светом и водой в нескольких районах города.

Кроме того, мощный прилет зафиксирован в Вишневом Киевской области, по которому отработали «Герани». Там российские бойцы отработали по складским и логистическим площадям вдоль трассы, а также по складу с ракетно-артиллерийским вооружением с последующей мощной вторичной детонацией с разлетом ракет. В населенном пункте объявлена эвакуация, сохраняется угроза повторной детонации.

На данный момент после сильного пожара в Вишневом ухудшилось качество воздуха — людям рекомендуется не выходить на улицу без крайней необходимости и закрыть окна. На едкий дым и запах жалуются и в Киеве.

«Один из самых худших обстрелов на моей памяти был сегодня ночью. Не сбито ни одной баллистики», — пишет Telegram-канал «Николаевский Ванек».

Основной целью этой ночью стала столица

Как пишет военкор Александр Коц, в Киеве, который стал этой ночью основной целью, также уничтожены цех по производству и склад амуниции для ВСУ в Голосеевском районе. Там же удар пришелся еще на один склад, где произошла вторичная детонация.

На территории Киевской ГЭС прилеты были зафиксированы по машинному залу и распределительной подстанции, которая раздает электричество на киевский узел. В других районах города и пригорода удары нанесены также по складским помещениям и промзонам.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Согласно официальной сводке Минобороны, в Киеве было поражено промышленное предприятие «Абрис ПТ», которое называется одним из ключевых предприятий ВПК Украины, специализирующихся на разработке и производстве разведывательных дронов большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», FPV-дронов «Шрайк-10», а также средств телеметрии, электронного и оптического оборудования. Также под ударом оказался завод «Буревестник» — предприятие, осуществляющее производство дронов и разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ.

Еще одна цель атаки — «УКР АРМО ТЕХ». Это один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для украинской военной техники. Подтверждается и попадание по ЧАО «Кузницана на Рыбальском» и заводу «Квант» — ключевой научно-производственной базе, занимающейся в том числе выпуском ракет «Нептун-МД».

В Киевской области повреждены машиностроительный завод «Визар», о чем сообщали военкоры, и склад горюче-смазочных материалов в Вишневом («Нефтеэкспериментальное КП»). «Хранящиеся на объекте запасы бензина и дизеля используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий», — пояснили в ведомстве.