Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар возмездия по территории Украины за атаки на гражданскую инфраструктуру. Под огнем оказалась украинская столица и область, а также другие регионы страны. В Минобороны РФ сообщили, что целью массированного удара стали предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, а также военные аэродромы в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.
В результате небо над Киевом затянуло черным густым дымом. Жители ощущают запах гари во всех районах.
Киев и область охвачены огнем, началась эвакуация
Мощные взрывы в Киеве и области начались в районе часа ночи. При атаке были задействованы «Калибры», «Цирконы», «Искандер-М», ракеты Х-101 и «Герани-3». Из пораженных целей — Жулянский машиностроительный завод «Визар», где производились компоненты для ракет «Нептун» и другое вооружение, судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», выполнявший оборонные заказы по ремонту и модернизации военной техники. В том числе пожар произошел в здании компании Roshen, которая активно спонсирует Вооруженные силы Украины (ВСУ).
️Удары наносились по Киевской ГЭС, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, из-за чего наблюдались перебои со светом и водой в нескольких районах города.
Кроме того, мощный прилет зафиксирован в Вишневом Киевской области, по которому отработали «Герани». Там российские бойцы отработали по складским и логистическим площадям вдоль трассы, а также по складу с ракетно-артиллерийским вооружением с последующей мощной вторичной детонацией с разлетом ракет. В населенном пункте объявлена эвакуация, сохраняется угроза повторной детонации.
На данный момент после сильного пожара в Вишневом ухудшилось качество воздуха — людям рекомендуется не выходить на улицу без крайней необходимости и закрыть окна. На едкий дым и запах жалуются и в Киеве.
«Один из самых худших обстрелов на моей памяти был сегодня ночью. Не сбито ни одной баллистики», — пишет Telegram-канал «Николаевский Ванек».
Основной целью этой ночью стала столица
Как пишет военкор Александр Коц, в Киеве, который стал этой ночью основной целью, также уничтожены цех по производству и склад амуниции для ВСУ в Голосеевском районе. Там же удар пришелся еще на один склад, где произошла вторичная детонация.
На территории Киевской ГЭС прилеты были зафиксированы по машинному залу и распределительной подстанции, которая раздает электричество на киевский узел. В других районах города и пригорода удары нанесены также по складским помещениям и промзонам.
Согласно официальной сводке Минобороны, в Киеве было поражено промышленное предприятие «Абрис ПТ», которое называется одним из ключевых предприятий ВПК Украины, специализирующихся на разработке и производстве разведывательных дронов большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», FPV-дронов «Шрайк-10», а также средств телеметрии, электронного и оптического оборудования. Также под ударом оказался завод «Буревестник» — предприятие, осуществляющее производство дронов и разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ.
Еще одна цель атаки — «УКР АРМО ТЕХ». Это один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для украинской военной техники. Подтверждается и попадание по ЧАО «Кузницана на Рыбальском» и заводу «Квант» — ключевой научно-производственной базе, занимающейся в том числе выпуском ракет «Нептун-МД».
В Киевской области повреждены машиностроительный завод «Визар», о чем сообщали военкоры, и склад горюче-смазочных материалов в Вишневом («Нефтеэкспериментальное КП»). «Хранящиеся на объекте запасы бензина и дизеля используются для экстренных поставок топлива в зону боевых действий», — пояснили в ведомстве.