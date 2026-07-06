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07:17, 6 июля 2026Россия

Раскрыты цели массированного российского удара возмездия по Украине

МО России: Целями удара возмездия стали объекты ВПК и ТЭК в Киеве и аэродромы
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Целями массированного российского удара возмездия по Украине стали объекты ВПК и ТЭК в Киеве и аэродромы в других украинских регионах. Цели удара раскрыли в Минобороны России, заявление приводит РИА Новости.

В оборонном ведомстве сообщили, что под удар попали предприятия топливно-энергетического комплекса не только в Киеве, но и в Киевской области. Отмечается, что пораженные аэродромы располагались в Киевской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.

Об ударе возмездия стало известно утром 6 июля.

В Минобороны сообщали, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными БПЛА.

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