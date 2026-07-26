Мужчина устроил поджог в российском ТЦ

Мужчина устроил пожар в ТЦ «Европолис» в Москве

Мужчина поджег свою одежду в примерочной одного из магазинов в ТЦ «Европолис» в Москве. По данным Shot, вследствие этого разгорелся пожар, посетителей пришлось эвакуировать.

Уточняется, что один из посетителей набрал футболок в магазине «ХЦ» на втором этаже и отправился в примерочную, где устроил поджог. Далее он скрылся с места происшествия, его местонахождение устанавливается.

На данный момент пожар удалось потушить.

Ранее в Подмосковье задержали подростка при попытке поджога АЗС. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали и доставили в отдел правонарушителя. Им оказался 14-летний местный житель.