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20:53, 26 июля 2026 (обновлено: 21:05, 26 июля 2026)Россия

Мужчина устроил поджог в российском ТЦ

Мужчина устроил пожар в ТЦ «Европолис» в Москве
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мужчина поджег свою одежду в примерочной одного из магазинов в ТЦ «Европолис» в Москве. По данным Shot, вследствие этого разгорелся пожар, посетителей пришлось эвакуировать.

Уточняется, что один из посетителей набрал футболок в магазине «ХЦ» на втором этаже и отправился в примерочную, где устроил поджог. Далее он скрылся с места происшествия, его местонахождение устанавливается.

На данный момент пожар удалось потушить.

Ранее в Подмосковье задержали подростка при попытке поджога АЗС. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали и доставили в отдел правонарушителя. Им оказался 14-летний местный житель.

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