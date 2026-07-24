Российский школьник пытался поджечь АЗС в Подмосковье

В Подмосковье задержали подростка при попытке поджога АЗС

В Подмосковье задержали подростка при попытке поджога АЗС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 167 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

По данным ведомства, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на АЗС на Олимпийском проспекте в Мытищах подросток пытается осуществить поджог топливного резервуара.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали и доставили в отдел правонарушителя. Им оказался 14-летний местный житель.

В ходе опроса в присутствии законных представителей он сообщил, что в одном из мессенджеров вступил в переписку с неизвестным, который угрозами и психологическим давлением принудил его выполнить противоправные действия. По его указанию подросток облил колонку горючей жидкостью и попытался поджечь, но был остановлен сотрудниками заправочной станции и передан полицейским.

Ранее сообщалось, что школьник поджег две АЗС в российском регионе.