Школьник поджег две АЗС в российском регионе

В Ленинградской области арестовали школьника за совершение двух терактов

В Ленинградской области арестовали школьника за совершение двух терактов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он обвиняется по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным агентства, девятиклассник поджег две бензоколонки на автозаправочных станциях области. По предварительной информации, школьник действовал по указанию куратора, который связался с ним через один из мессенджеров.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал задержанному подростку меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что решившая совершить теракт в Москве в обмен на переезд в Евросоюз россиянка попала на видео.