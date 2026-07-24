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Силовые структуры
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09:24, 24 июля 2026 (обновлено: 09:39, 24 июля 2026)Силовые структуры

Решившая совершить теракт в Москве в обмен на переезд в Евросоюз россиянка попала на видео

ФСБ: Россиянка пыталась совершить теракт в Москве в обмен на переезд в одну из стран ЕС
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Решившая совершить теракт в Москве по заданию Киева 30-летняя россиянка попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы в ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

На видео показано, как вооруженные правоохранители подбегают к женщине в голубых перчатках, которая что-то делает около белой машины. Они обезвредили ее и надели наручники.

По данным правоохранителей, задержанная пыталась совершить теракт в обмен на переезд в одну из стран Европейского союза (ЕС).

Ранее сообщалось, что ее задержали при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ) под машину сотрудника органов безопасности. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 205 УК РФ («Покушение на теракт») и части 3 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств»). Фигурантка арестована.

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