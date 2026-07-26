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20:14, 26 июля 2026 (обновлено: 20:19, 26 июля 2026)Россия

Путин сделал заявление о ядерной триаде России

Путин заявил, что ВМФ имеет огромное значение в ядерной триаде России
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В ядерной триаде России огромное значение имеет Военно-морской флот (ВМФ), заявил президент Владимир Путин. Его слова приводят «Известия».

«Кроме всего прочего, в ядерной триаде флот имеет огромное значение», — заявил глава государства на встрече с военными моряками в честь Дня ВМФ.

Путин подчеркнул, что 60 процентов границ России являются водной гладью. Это, по словам президента, в очередной раз доказывает большую значимость ВМФ для страны. Кроме того, он отметил, что подводные лодки, которые оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), играют большую роль для обеспечения безопасности России.

Ранее Путин указал на важную роль ВМФ в боевых действиях на Украине и решении ключевых задач по обеспечению безопасности. «Корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием. Морпехи идут вперед, сражаются доблестно, умело и бесстрашно», — подчеркивал президент.

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