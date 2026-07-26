Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:40, 26 июля 2026 (обновлено: 20:46, 26 июля 2026)Из жизни

Преступники задумали украсть ребенка и вырезали его из утробы матери

В Колумбии преступники украли ребенка, вырезав его из утробы беременной женщины
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: nerudol / Shutterstock / Fotodom

В Колумбии преступники задумали украсть ребенка и вырезали его из утробы матери. О жестоком нападении на молодую женщину сообщает газета Daily Star.

Жертвой стала 21-летняя жительница города Кали Мария Камила Потоси. Очевидцы рассказали, что перед пропажей видели ее уезжающей на мотоцикле с неизвестной женщиной. Перед этим колумбийка посетила плановый прием в медицинском центре.

Тело девушки обнаружили через четыре дня на берегу реки Мелендес. Руки и ноги Потоси были связаны, а на теле виднелись ножевые ранения. Плода, которому было восемь месяцев, в утробе женщины не оказалось.

Мать жертвы допускает, что ребенок может быть жив. Женщина попросила всех, кто что-то знает о случившемся, помочь в поисках внучки. Власти также организовали срочный поиск младенца. Личность женщины, с которой Потоси скрылась на мотоцикле, не установлена.

Ранее в США мужчина похитил маленького ребенка молодоженов прямо во время их свадьбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин назвал виновного в развязывании войны с Украиной
    В Европе сделали признание об украинском конфликте
    Во Франции предупредили Украину об ожидающем ее в 2027 году неприятном событии
    Блогера Илью Ремесло направили на обследование в институт Сербского
    Стала известна судьба подозреваемого в наезде на группу людей в центре Берлина
    Стало известно о новом погибшем при восхождении на Эльбрус
    Мужчина устроил поджог в российском ТЦ
    Путин раскрыл россиянам способы оставаться в форме
    Преступники задумали украсть ребенка и вырезали его из утробы матери
    Кремль ответил на заявление Токаева о конфликте на Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok