Преступники задумали украсть ребенка и вырезали его из утробы матери

В Колумбии преступники украли ребенка, вырезав его из утробы беременной женщины

В Колумбии преступники задумали украсть ребенка и вырезали его из утробы матери. О жестоком нападении на молодую женщину сообщает газета Daily Star.

Жертвой стала 21-летняя жительница города Кали Мария Камила Потоси. Очевидцы рассказали, что перед пропажей видели ее уезжающей на мотоцикле с неизвестной женщиной. Перед этим колумбийка посетила плановый прием в медицинском центре.

Тело девушки обнаружили через четыре дня на берегу реки Мелендес. Руки и ноги Потоси были связаны, а на теле виднелись ножевые ранения. Плода, которому было восемь месяцев, в утробе женщины не оказалось.

Мать жертвы допускает, что ребенок может быть жив. Женщина попросила всех, кто что-то знает о случившемся, помочь в поисках внучки. Власти также организовали срочный поиск младенца. Личность женщины, с которой Потоси скрылась на мотоцикле, не установлена.

Ранее в США мужчина похитил маленького ребенка молодоженов прямо во время их свадьбы.

