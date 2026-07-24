Мужчина похитил ребенка молодоженов во время свадьбы

В США мужчина похитил маленького ребенка молодоженов с их свадьбы

В США 29-летнего Майкла Брауна арестовали за похищение ребенка. Об этом сообщает People.

Браун является дядей 15-месячного ребенка. Во время свадьбы мужчина без разрешения родителей забрал его, посадил в машину без детского кресла и увез в неизвестном направлении. Как сообщается, он был пьян. Мужчина не отвечал на телефон. Дома его также не оказалось.

Испугавшись, что Браун похитил ребенка, молодожены обратились в полицию. Через несколько часов похитителя и его маленького племянника нашли целыми и невредимыми. Они спали в машине, припаркованной на обочине. Ребенка вернули родителям. Мотивы Брауна неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 35-летняя Ауриселия де Соуза Роша попыталась похитить новорожденного из родильного дома, в котором работала. Она хотела выдать его за своего ребенка.