Медсестра похитила новорожденного в сумке

В Бразилии сотрудница родильного дома попыталась вынести новорожденного в сумке

В Бразилии 35-летняя Ауриселия де Соуза Роша попыталась похитить новорожденного из родильного дома, в котором работала. Как пишет People, она хотела выдать его за своего ребенка.

Инцидент произошел 6 июля. В этот день у Роши не было смены, однако она пришла на работу в медицинской форме. Представившись медсестрой, она подошла к тете жертвы и предложила отнести его на анализы. Забрав младенца, Роша скрылась с ним в одной из палат.

Через несколько минут женщина вышла из палаты без ребенка, но с большой черной сумкой на плече. «Хотя я уже передала ей ребенка, у меня возникло нехорошее предчувствие», — рассказала позднее тетя. Она проследила за сотрудницей больницы и, когда та зашла в туалет переодеться, заглянула в сумку. Внутри лежал ее маленький племянник. Ребенка немедленно вернули матери.

В ходе обыска в доме Роши обнаружили полностью обустроенную детскую с кроваткой и пеленальным столиком. Бойфренд женщины признался, что был уверен в ее беременности, они вместе готовились к появлению ребенка. Однако следствие установило, что в действительности Роша не была беременна.

Адвокаты медсестры заявили, что у подозреваемой есть симптомы шизофрении, однако экспертиза их не выявила. Роша находится под стражей.

Ранее сообщалось, что жительница Индии проникла в роддом и попыталась сбежать с чужим младенцем. В ходе допроса выяснилось, что женщина специально прошла 30 километров от своей деревни до города, чтобы похитить ребенка.

