Женщина украла чужого младенца из роддома

В Индии женщина украла новорожденного из палаты в роддоме и попыталась сбежать

Жительница Индии проникла в роддом и попыталась сбежать с чужим младенцем. Об этом пишет New Indian Express.

Женщина, позже идентифицированная как 35-летняя Сандхиярани Моханта из деревни Расговиндпур, зашла на террриторию больницы в городе Барипада, штат Одиша, нашла родильное отделение, а после пробралась в палату к одной из рожениц. Там она взяла новорожденного мальчика и вышла с ним в коридор, пока молодая мать была в туалете. Моханту задержали сотрудники больницы, которые быстро поняли, что она украла чужого ребенка.

Когда женщину попросили отдать мальчика, она отказалась. В холле больницы началась стычка. Медперсонал вызвал полицию. Правоохранители отобрали ребенка у Моханты и передали его матери.

В ходе допроса выяснилось, что женщина специально прошла 30 километров от своей деревни до города, чтобы похитить чужого младенца. При этом у Моханты уже есть двое детей. Полицейские полагают, что она совершила преступление для заказчика, которому собиралась передать мальчика. Женщину арестовали.

Ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо задержали женщину, которая похитила собственного сына и семь лет скрывалась с ним. Это произошло из-за того, что муж лишил ее опеки над ребенком.

