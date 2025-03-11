Женщина похитила собственного сына и скрывалась семь лет

В США арестовали Рабию Халид, которая похитила своего сына и скрывалась семь лет

В американском штате Колорадо задержали женщину, которая похитила собственного сына и семь лет скрывалась с ним. Об этом пишет People.

40-летняя Рабия Халид и 42-летний Эллиот Блейк Буржуа были арестованы после того, как владелец подготовленного к продаже дома в городе Хайлендс-Ранч заметил их на камерах видеонаблюдения. Прибывшим полицейским мужчина и женщина заявили, что связаны с риелтором, однако в их истории обнаружились нестыковки.

В ходе подробной проверки личностей задержанных выяснилось, что в 2017 году муж Халид почти лишил ее опеки над сыном Абдулом. Тогда женщина взяла мальчика, которому тогда было семь лет, и скрылась в неизвестном направлении.

Женщине предъявили обвинение в сговоре с целью похищения, подделке документов, краже личных данных и незаконном проникновении в чужое жилище. Буржуа предъявили 14 обвинений, включая похищение и предоставление властям ложной информации.

Ранее сообщалось, что в Италии женщина украла новорожденного ребенка из роддома и пыталась выдать его за своего. 53-летняя итальянка пошла на преступление, так как много лет не могла забеременеть.