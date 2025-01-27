Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:23, 27 января 2025Из жизни

Притворявшаяся беременной женщина похитила чужого младенца и выдала его за своего

В Италии женщина притворилась беременной и выдала украденного младенца за своего
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Omar Lopez / Unsplash

В городе Козенца, Италия, женщина украла новорожденного ребенка из роддома и пыталась выдать его за своего. Об этом пишет Daily Mail.

53-летняя Роза Веспа долгое время не могла зачать ребенка со своим возлюбленным Аква Мозесом. Отчаявшись, женщина решила пойти на преступление. Девять месяцев она притворялась перед семьей и друзьями, что беременна, планируя позже похитить чужого младенца. Когда срок фальшивой беременности Веспы подходил к концу, она сообщила в социальных сетях, что родила мальчика.

После женщина проникла в местный роддом, переодевшись медсестрой, и зашла в палату к Валерии Чиаппетте. Эта пациентка день назад родила девочку по имени София. Веспа заявила новоиспеченной матери, что ее дочь нужно осмотреть, и забрала ее. Через некоторое время, не получив Софию обратно, Чиаппетта заподозрила неладное и забила тревогу.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

Сотрудники больницы не смогли найти ребенка и решили посмотреть камеры видеонаблюдения. На записи было видно, как Веспа кладет младенца в коляску и выходит с ним на улицу. Там ее в машине ждал Мозес. Спустя три часа после похищения полиции удалось найти автомобиль пары. С ними ехала София. Девочка не пострадала, но была одета в другую одежду — комбинезон, предназначенный для мальчиков.

Мозеса и Веспу задержали. После полицейские осмотрели дом пары. Он был украшен для праздника в честь Веспы и ее ребенка.

Ранее сообщалось, что в Мексике няня похитила новорожденного мальчика и бросила его на улице. Для этого ей пришлось усыпить мать и бабушку ребенка, подсыпав снотворное в их чай.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кабмин поддержал проект изменения порядка призыва на срочную службу в России

      Россиянам рассказали о судьбе их автомобилей с пробегом

      Врач предупредила о вреде одного популярного продукта из списка здорового питания

      Под Москвой нашли пенсионерку и ее сына с психическим расстройством без признаков жизни

      Рэперша-миллиардерша показала внешность после пластики

      Пленный колумбийский наемник предстанет перед судом за участие в боях против России

      Россиянам раскрыли цены на летний отдых в Крыму

      Врач развеял популярный миф об инфарктах

      Сообщения о китайском стартапе в области ИИ обрушили акции американских технокомпаний

      В российском регионе задержали подозреваемого в расправе над сожительницей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше