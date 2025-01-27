Притворявшаяся беременной женщина похитила чужого младенца и выдала его за своего

В Италии женщина притворилась беременной и выдала украденного младенца за своего

В городе Козенца, Италия, женщина украла новорожденного ребенка из роддома и пыталась выдать его за своего. Об этом пишет Daily Mail.

53-летняя Роза Веспа долгое время не могла зачать ребенка со своим возлюбленным Аква Мозесом. Отчаявшись, женщина решила пойти на преступление. Девять месяцев она притворялась перед семьей и друзьями, что беременна, планируя позже похитить чужого младенца. Когда срок фальшивой беременности Веспы подходил к концу, она сообщила в социальных сетях, что родила мальчика.

После женщина проникла в местный роддом, переодевшись медсестрой, и зашла в палату к Валерии Чиаппетте. Эта пациентка день назад родила девочку по имени София. Веспа заявила новоиспеченной матери, что ее дочь нужно осмотреть, и забрала ее. Через некоторое время, не получив Софию обратно, Чиаппетта заподозрила неладное и забила тревогу.

Сотрудники больницы не смогли найти ребенка и решили посмотреть камеры видеонаблюдения. На записи было видно, как Веспа кладет младенца в коляску и выходит с ним на улицу. Там ее в машине ждал Мозес. Спустя три часа после похищения полиции удалось найти автомобиль пары. С ними ехала София. Девочка не пострадала, но была одета в другую одежду — комбинезон, предназначенный для мальчиков.

Мозеса и Веспу задержали. После полицейские осмотрели дом пары. Он был украшен для праздника в честь Веспы и ее ребенка.

Ранее сообщалось, что в Мексике няня похитила новорожденного мальчика и бросила его на улице. Для этого ей пришлось усыпить мать и бабушку ребенка, подсыпав снотворное в их чай.