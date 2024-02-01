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09:26, 1 февраля 2024Из жизни

Няня напоила женщину снотворным и похитила ее новорожденного ребенка

Daily Mail: в Мексике няня похитила у матери новорожденного ребенка

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Мексике няня похитила новорожденного мальчика и бросила его на улице. Об этом сообщает Daily Mail.

Нелли Джанет Рамирес совершила преступление 25 января в городе Пачука, штат Идальго. Она помогала матери и бабушке ухаживать за ребенком, который родился за три дня до этого, и предложила им выпить чай, заранее подсыпав в него снотворное. Когда родственницы уснули, она взяла мальчика, три мобильных телефона и наличные его родственников, а затем покинула семейный дом.

Проснувшись на следующее утро, мать и бабушка нашли записку, которую оставила Рамирес. Женщина заявила, что входит в преступную организацию, и запретила семье искать ее и ребенка. Она также велела родственникам не быть «плаксами». Семья незамедлительно обратилась в полицию.

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Полиция начала расследование и вскоре получила наводку о местоположении мальчика. Однако Рамирес успела скрыться до прибытия правоохранителей на место. Мальчика она бросила на улице. Ребенка, лежавшего в сумке, нашли 27 января живым и здоровым и вернули родителям.

По данным властей, Рамирес совершила преступление с помощью сообщника, работающего в полиции. В день похищения он попросил отгул на работе. Рамирес и ее сообщника разыскивают.

Ранее сообщалось, что жительница Индии украла ребенка у дочери и продала его другим родителям. Мальчика вернули матери спустя восемь месяцев после похищения.

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      Алиса Удовик
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