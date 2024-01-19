Бабушка украла новорожденного внука и продала его за 211 тысяч рублей

В Индии женщина украла новорожденного внука и продала его за 200 тысяч рупий

Жительница Индии украла ребенка у дочери и продала его другим родителям. Об этом сообщает News9Live.

Бабушка по имени Бабита из города Большая Нойда, штат Уттар-Прадеш, похитила внука 10 мая 2023 года. Мать новорожденного, Шиванги, рассказала, что в тот день она отправилась с мужем за лекарствами и попросила родственницу посидеть с младенцем. Когда супруги вернулись, ни сына, ни бабушки уже не было дома.

Бабита передала мальчика женщине, которая затем отдала его доктору. С помощью пособников ребенка продали человеку по имени Амарвир за 200 тысяч рупий (211 тысяч рублей). Бабита получила 50 тысяч рупий (52 тысячи рублей) за совершенное преступление.

Через некоторое время полиции удалось поймать и арестовать бабушку. Она призналась в содеянном. Ребенка вернули матери спустя восемь месяцев после похищения. «Бог услышал мои молитвы и вернул моего ребенка в целости и сохранности», — эмоционально заявила журналистам Шиванги.

Ранее сообщалось, что 19-летняя жительница Бразилии похитила новорожденного ребенка из больницы и была арестована. Девушка, Малакиас, предположительно, пробралась в здание через балкон.

