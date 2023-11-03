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13:28, 3 ноября 2023Из жизни

Женщина пробралась в роддом и похитила новорожденного ребенка у спящей матери

Daily Mail: в Бразилии женщина проникла в роддом и украла новорожденного

Фото: Omar Lopez / Unsplash

19-летняя жительница Бразилии похитила новорожденного ребенка из больницы и была арестована. Об этом сообщает Daily Mail.

Куане Малакиас проникла в роддом Amelia Buarque de Hollanda Municipal Maternity Hospital в городе Рио-де-Жанейро ночью первого ноября. Она зашла в палату, в которой вместе с другими матерями находилась спящая 27-летняя Нивеа Рабело, и украла ее сына Рави Кунью. Малакиас положила ребенка в большую сумку и отвезла его в свой дом, расположенный в восьми километрах от больницы.

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Вскоре пропажу заметили родственники новорожденного, которые вместе с его матерью находились в роддоме и спали на момент похищения. Малакиас нашли и арестовали спустя шесть часов после совершения преступления. Власти срочно доставили мальчика в больницу, где он воссоединился с родителями. По словам сотрудников роддома, Малакиас, предположительно, пробралась в здание через балкон.

Отмечается, что у похитительницы есть пятилетняя дочь. Также Малакиас заявила полиции, что ждет второго ребенка. Во время допроса она утверждала, что новорожденный Рави Кунья принадлежит ей.

Ранее сообщалось, что жительница Индии похитила новорожденного мальчика из больницы и попыталась уехать в другой штат. Женщина пыталась скрыться на мотоцикле вместе с мужчиной.

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      Алиса Удовик
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