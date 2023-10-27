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19:15, 27 октября 2023Из жизни

Женщина похитила новорожденного из роддома и попыталась скрыться на мотоцикле

В Индии преступница похитила новорожденного и попыталась увезти на мотоцикле

Фото: Unsplash

Жительница Индии похитила новорожденного мальчика из больницы и попыталась уехать в другой штат на мотоцикле. Об этом сообщает News9Live.

Ребенок, который появился на свет четырьмя днями ранее, исчез из роддома районной больницы города Колар, штат Карнатака, в четверг, 26 октября. Врачи сразу же позвонили в полицию. Через несколько часов правоохранители выследили и задержали похитительницу с мальчиком в городе Малур.

Женщина пыталась скрыться на мотоцикле вместе с неким мужчиной. Он рассказал, что индианка попросила увезти ее в штат Тамилнад. Мотоциклист также заявил, что ничего не знал о похищении. На допросе преступница сказала, что якобы купила ребенка за десять тысяч рупий. Однако полицейские не поверили в эту историю, так как женщина несколько раз меняла показания.

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Новорожденного вернули матери вечером того же дня. В данный момент следователи проверяют записи с камер наблюдения больницы, чтобы выяснить, не было ли у арестованной подельников среди медперсонала. Уже установлено, что к похищению имели отношение еще три женщины, которых сейчас разыскивают.

Ранее сообщалось, что в США задержали лишенную родительских прав мать восьмерых детей, которая похитила их из приемных семей в штате Арканзас и увезла на другой конец страны. В субботу, 21 октября, в калифорнийскую полицию позвонил мужчина и рассказал о неадекватном поведении некой женщины на заправочной станции.

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      Никита Савин
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