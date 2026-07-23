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12:52, 23 июля 2026Экономика

Жара обошлась европейской стране в полтора миллиарда долларов

Bloomberg: Великобритания потеряла полтора миллиарда долларов из-за жары
Кирилл Луцюк

Фото: Toby Melville / Reuters

Июньская жара, обрушившаяся на Европу, обошлась британской экономике в полтора миллиарда долларов. Об этом сообщило Bloomberg.

Как выяснили исследователи, июньская жара стала самой сильной за всю историю наблюдений в Европе и привела к примерно 2700 дополнительным смертям только в Уэльсе и Англии. Кроме того, из-за резкого роста температуры люди в среднем работали примерно на 30 минут меньше в течение недели, начавшейся 22 июня. Работники, занятые на более физически тяжелых работах или подверженные воздействию жары, включая строителей и сельскохозяйственных рабочих, сократили рабочее время еще более резко: 3,6 процента опрошенных вообще не работали.

Как уточнили ученые из World Weather Attribution, рекордная летняя жара будет иметь долгосрочные последствия для экономики. Экстремальные температуры ускоряют испарение влаги из почвы, что, по данным исследователей из 12 европейских стран, увеличивает вероятность засухи в 80 раз. Неурожаи, низкий уровень воды в реках и на ключевых судоходных маршрутах, а также влияние на производство энергии, включая атомную энергетику, могут привести к росту инфляции.

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По данным Energy and Climate Intelligence Unit, июньская жара в Европе уничтожила зерновые культуры на два миллиарда евро. В Германии Ассоциация сельскохозяйственных кооперативов уже снизила прогноз урожая зерновых на 5,6 процента в 2026 году.

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