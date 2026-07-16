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15:18, 16 июля 2026Экономика

Германии предрекли проблемы с урожаем из-за жары

DRV: Экстремальные температуры во многих регионах Германии приведут к потерям урожая
Вячеслав Агапов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Экстремальная жара во многих регионах Германии приведет к потерям урожая. Проблемы со сбором зерновых предрекли в Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Германии (DRV), сообщает ТАСС.

Из-за высоких температур, которые охватили страну в течение последних недель снизила прогноз урожая зерновых на 5,6 процента в 2026году.

«Посевы сильно пострадали от жары, во многих местах растения даже преждевременно созрели, то есть завершили свое развитие досрочно. Это привело к уменьшению количества или размера зерен в колосе», — пояснил эксперт DRV Гвидо Зедлер.

Прогноз урожая зерновых на текущий год изменили — сейчас ожидается 42,7 миллиона тонн зерна (минус 5,6 процента по сравнению с прошлым годом). Ранее DRV ждали сбора 44,1 миллиона тонн зерна.

Последняя волна жары говорит о необходимости последовательной адаптации сельского хозяйства к последствиям изменения климата. Важный вклад может внести селекция растений и повышение их устойчивости к засухе и жаре.

В Copernicus Climate Change Service (C3S) заявили, что в современном мире 70 процентов населения планеты ежегодно испытывают тепловой стресс в течение минимум 90 дней. Для сравнения, в 1970-е годы ежегодно испытывало сильный тепловой стресс 55 процентов населения Земли. Ученые отметили, что стресс от жары является основной причиной смертности, связанной с погодой, а также усугубляет сердечно-сосудистые, респираторные и психические заболевания.

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