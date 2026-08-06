Названы влияющие на размер пенсии факторы

Доцент Медякова: Отсутствие официальной работы может снизить размер пенсии

На размер будущей пенсии россиян могут повлиять несколько факторов, включая отсутствие официального трудоустройства, получение зарплаты «в конверте», перерывы в трудовом стаже и ошибки в индивидуальном лицевом счете. Об этом РИА Новости рассказала доцент, эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова.

По ее словам, когда работодатель перечисляет часть зарплаты неофициально, страховые взносы начисляются не на полную сумму, что ведет к уменьшению количества пенсионных баллов. Кроме того, негативно сказываются на будущей пенсии и периоды, когда человек не был оформлен официально и за него не делали отчислений.

Медякова подчеркнула, что отсутствие официальной работы ведет к потере пенсионных баллов, которые формируются именно за счет страховых взносов работодателей, пропорциональных официальному заработку. Эти баллы напрямую влияют на итоговый размер пенсионных выплат.

Специалист также рекомендовала гражданам регулярно проверять данные своего лицевого счета на портале Госуслуг. Социальный фонд России опирается на эти сведения при учёте баллов, поэтому отсутствие в системе каких-либо периодов может ущемить пенсионные права.

Особое внимание эксперт уделила самозанятым. Для них работодатель не перечисляет взносы, поэтому им необходимо самостоятельно делать добровольные отчисления в СФР. Пропуск таких платежей или нарушение сроков их внесения также могут сократить будущую пенсию, заключила Медякова.

Сейчас пенсии подавляющего числа пожилых россиян находятся кратно ниже указанного уровня. По итогам июня средний размер страховой соцвыплаты по старости составил 27 224 рубля.