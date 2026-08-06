Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:51, 6 августа 2026 (обновлено: 07:53, 6 августа 2026)Экономика

Названы влияющие на размер пенсии факторы

Доцент Медякова: Отсутствие официальной работы может снизить размер пенсии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

На размер будущей пенсии россиян могут повлиять несколько факторов, включая отсутствие официального трудоустройства, получение зарплаты «в конверте», перерывы в трудовом стаже и ошибки в индивидуальном лицевом счете. Об этом РИА Новости рассказала доцент, эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова.

По ее словам, когда работодатель перечисляет часть зарплаты неофициально, страховые взносы начисляются не на полную сумму, что ведет к уменьшению количества пенсионных баллов. Кроме того, негативно сказываются на будущей пенсии и периоды, когда человек не был оформлен официально и за него не делали отчислений.

Медякова подчеркнула, что отсутствие официальной работы ведет к потере пенсионных баллов, которые формируются именно за счет страховых взносов работодателей, пропорциональных официальному заработку. Эти баллы напрямую влияют на итоговый размер пенсионных выплат.

Специалист также рекомендовала гражданам регулярно проверять данные своего лицевого счета на портале Госуслуг. Социальный фонд России опирается на эти сведения при учёте баллов, поэтому отсутствие в системе каких-либо периодов может ущемить пенсионные права.

Особое внимание эксперт уделила самозанятым. Для них работодатель не перечисляет взносы, поэтому им необходимо самостоятельно делать добровольные отчисления в СФР. Пропуск таких платежей или нарушение сроков их внесения также могут сократить будущую пенсию, заключила Медякова.

Сейчас пенсии подавляющего числа пожилых россиян находятся кратно ниже указанного уровня. По итогам июня средний размер страховой соцвыплаты по старости составил 27 224 рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки выступил с критикой России. США упомянуты не были
    Месси забил первые мячи за «Интер Майами» после чемпионата мира-2026
    Президент Киргизии после заключения союза с Алиевым сделал заявление о России
    В России заметно выросли продажи одного вида алкоголя
    Перевозка грузов по Черному морю взлетела в цене
    В Германии заявили о необходимости применить 4 статью Устава НАТО
    Трамп похвастался огромными запасами боеприпасов
    Новый министр обороны Британии дал обещание Украине
    В одной стране захотели связки России, Азербайджана и Армении
    ВС России ударили по скоплению наемников ВСУ в Харьковской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok