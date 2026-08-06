Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:32, 6 августа 2026Мир

Новый министр обороны Британии дал обещание Украине

Глава МО Стритинг: Британия будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Великобритания будет поддерживать Украину до тех пор, «пока она не одержит победу» в конфликте. Такое обещание дал новый министр обороны королевства Уэс Стритинг в ходе своего первого визита в Киев, сообщает The Daily Mail.

«Британия будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу (...). И премьер-министр [Энди Бернем], и я сочли важным с самого начала продемонстрировать непоколебимую и недвусмысленную поддержку, которую это правительство оказывает Украине», — заявил глава оборонного ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе Москвы.

15 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад должен остановить поставки оружия Киеву, если европейцы хотят мирного урегулирования украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Власти российского региона объявили о самой массовой атаке ВСУ
    Трамп похвастался огромными запасами боеприпасов
    Новый министр обороны Британии дал обещание Украине
    В одной стране захотели связки России, Азербайджана и Армении
    ВС России ударили по скоплению наемников ВСУ в Харьковской области
    Генсек НАТО выступил с заявлением после ударов России по Киеву
    Тему применения ядерного оружия в Европе назвали рутиной
    В Германии назвали виновников дефицита энергоресурсов
    США нарастили обмен разведданными с Украиной
    Появились новые жуткие детали о расправе внучки бывшего мэра российского города над ним
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok