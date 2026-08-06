Глава МО Стритинг: Британия будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит

Великобритания будет поддерживать Украину до тех пор, «пока она не одержит победу» в конфликте. Такое обещание дал новый министр обороны королевства Уэс Стритинг в ходе своего первого визита в Киев, сообщает The Daily Mail.

«Британия будет поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит победу (...). И премьер-министр [Энди Бернем], и я сочли важным с самого начала продемонстрировать непоколебимую и недвусмысленную поддержку, которую это правительство оказывает Украине», — заявил глава оборонного ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе Москвы.

15 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад должен остановить поставки оружия Киеву, если европейцы хотят мирного урегулирования украинского кризиса.