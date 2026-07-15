Захарова: Поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию конфликта

Запад должен остановить поставки оружия Киеву, если европейцы хотят мирного урегулирования конфликта России и Украины. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, ее слова передает ТАСС.

«Если западные государства-участники ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. "Ленты.ру") искренне хотят положить конец противостоянию, которое оттягивает ресурсы их собственных налогоплательщиков, им просто нужно прекратить оружейную подпитку киевского режима», — подчеркнула Захарова.

Дипломат вспомнила высказывание бывшего верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что конфликт завершился бы за несколько дней, недель или месяцев, если бы Запад не поставлял оружие Украине. Она также призвала союзников Киева «не прикрываться» разговорами о мире.

Ранее Захарова заявила, что размещение войск из стран «коалиции желающих» на Украине неприемлемо. Москва будет рассматривать иностранные военные контингенты как законные военные цели.