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10:16, 6 августа 2026 (обновлено: 10:21, 6 августа 2026)Экономика

Названа причина рекордного роста цен на золото

Аналитик Дашдемир: Рекордный рост цен на золото обусловлен ослаблением доллара
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В начале августа мировые цены на золото продемонстрировали рекордный однодневный рост за последние полгода, это было обусловлено в том числе ослаблением доллара. Об этом заявил бывший аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе торгов в среду, 5 августа, напомнил он, котировки ключевого драгоценного металла выросли на 4,18 процента. В настоящее время золото торгуется на бирже в районе 4322 долларов за тройскую унцию.

Резкому приросту котировок, объяснил Дашдемир, поспособствовало падение индекса доллара до 99,66 пункта и заметное снижение доходности двухлетних казначейских облигаций, пояснил аналитик.

Поддержку золоту также оказал прогресс в переговорном процессе на Ближнем Востоке, отметил Дашдемир. Заявления Ирана о достижении договоренности с Оманом по вопросам судоходства в акватории Ормузского пролива усилили надежды участников фондового рынка на скорое открытие ключевой логистической артерии в регионе.

Последний фактор привел к снижению цен на нефть, что ослабило инфляционное давление на мировую экономику, констатировал эксперт. Это, в свою очередь, вселило надежду на отказ Федеральной резервной системы (ФРС) США от повышения ставки. Высокие процентные ставки, поясняли эксперты, делают менее привлекательными активы, которые не приносят процентного дохода. К числу последних относится в том числе золото.

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