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Силовые структуры
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10:55, 6 августа 2026 (обновлено: 11:30, 6 августа 2026)Силовые структуры

Раскрыта реакция избитого ученого Зезина на обвинения в похищении детей

Ученый Зезин перед смертью тревожился из-за обвинений от родителей детей
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Устная история / YouTube

Доктор сельскохозяйственных наук, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук Никита Зезин в последние дни находился в сильном стрессе. Об этом рассказал спецкор KP.RU Владимир Ворсобин.

По его данным, ученый несколько часов провел в отделении полиции, пытаясь подать заявление на мужчин, избивших его. Однако позже он узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело по факту похищения детей.

Зезин связался с депутатом Заксобрания Вячеславом Венгером и рассказал о ситуации. Как вспоминает депутат, ученый был сильно встревожен: «Представляешь, говорит, на мое дело не реагируют, но завели уголовное дело "за похищение детей". Нервничает. Рассказывает, что сотруднице полиции, которая приняла у него заявление, угрожают увольнением».

Вскоре состояние профессора ухудшилось. Его госпитализировали с подозрением на бронхит, но в тот же день он скончался. Знакомые доктора наук считают, что сильный стресс из-за конфликта мог стать причиной или спровоцировать резкое ухудшение здоровья.

13 июля Зезин вместе с Вегнером обследовал поля и посевы, где встретил группу детей — те катались на квадроциклах, портили поля и застряли. Ученый связался с родителями одного из несовершеннолетних и договорился, что довезет их на УАЗе до института. На встречу детей приехали четыре джипа с мужчинами, начался конфликт, в результате которого Зезина ударили по голове.

Ученый написал заявление в полицию и снял побои, но через девять дней у него случился инфаркт. Следователи возбудили уголовное дело. Двое мужчин арестованы.

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