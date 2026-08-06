Известный российский журналист получил крупные автомобильные штрафы

Журналист Петр Лидов заявил, что получил в Швейцарии штрафы за превышение скорости

Известный российский журналист Петр Лидов рассказал, как получил крупные автомобильные штрафы в Швейцарии. Подробности он раскрыл в эфире радио Sputnik, запись эфира доступна в соцсети «ВКонтакте».

Лидов вспомнил, что по приезду в европейскую страну удивился, почему швейцарцы так аккуратно водят автомобили. Сам же он ездил на машине так, как привык это делать в России, то есть превышая скорость и иногда подрезая других автомобилистов. «А потом мне один штраф пришел, на сколько-то там... На 200 франков (примерно 20 тысяч рублей — прим. "Ленты.ру"). А потом на тысячу второй за превышение скорости», — пожаловался журналист.

Он пошутил, что после произошедшего сразу стал швейцарцем на дороге. «С русским менталитетом, но очень глубоко в душе», — поиронизировал журналист.

Ранее Лидов удивился фейку в зарубежном медиа, согласно которому в России нет электричества. Он в шутку назвал эту информацию контентом не для слабонервных.