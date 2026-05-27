Известный ведущий изумился фейку о России в зарубежном СМИ

Лидов удивился фейку в зарубежном СМИ об отсутствии у россиян электричества

Известный ведущий и блогер Петр Лидов заявил, что сильно удивился фейковому сообщению об отсутствии у россиян электричества, которое он прочитал в зарубежном СМИ. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik, запись вышла в «VK Видео».

По словам Лидова, в течение нескольких дней он изучал сообщения в украинских СМИ, а также бывших российских изданиях, которые теперь работают из-за рубежа. Он с иронией назвал статьи в подобных источниках контентом не для слабонервных и привел примеры недостоверной информации, которую публикуют эти издания.

«Лучшее знаете что? Есть какой-то эксперт, он довольно известный, и звучали примерно такие цифры: 60 процентов россиян живет без электричества. (...) Откуда они это берут? Меня это изумило», — рассказал ведущий. Он не уточнил, в каком именно СМИ встретил этот фейк.

Соведущая Лидова Татьяна Ладяева в ответ пошутила, что им приходится вести эфир в темноте. А блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, в свою очередь, назвал информацию об отсутствии у многих россиян электричества сказкой.

Ранее Пучков рассказал о прочитанном в советской газете фейке про СПИД. По словам блогера, журналисты утверждали, что это заболевание придумали в американском ЦРУ.

