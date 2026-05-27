Новости спорта
18:54, 27 мая 2026Спорт

Джокович побил очередной рекорд турниров серии Большого шлема

Теннисист Джокович побил рекорд Федерера по количеству игр на «Ролан Гаррос»
Владислав Уткин
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству игр на «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В настоящий момент Джокович проводит матч второго круга «Ролан Гаррос» с французом Валантеном Руайе. Для 39-летнего серба это 120-я игра в рамках Открытого чемпионата Франции. По этому показателю он превзошел Федерера, который в годы игровой карьеры провел 119 матчей.

Ранее Джокович установил рекорд по числу участий в турнирах серии Большого шлема в карьере. Нынешний «Ролан Гаррос» стал для него 82-м мэйджором. По этому показателю он обошел Роджера Федерера и испанца Фелисиано Лопеса.

Сербскому теннисисту 39 лет, он одержал победу на 24 турнирах серии Большого шлема. Трижды Джокович выигрывал на «Ролан Гаррос», еще семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и десять раз — на Открытом чемпионате Австралии.

