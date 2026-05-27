Джокович побил очередной рекорд турниров серии Большого шлема

Теннисист Джокович побил рекорд Федерера по количеству игр на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству игр на «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В настоящий момент Джокович проводит матч второго круга «Ролан Гаррос» с французом Валантеном Руайе. Для 39-летнего серба это 120-я игра в рамках Открытого чемпионата Франции. По этому показателю он превзошел Федерера, который в годы игровой карьеры провел 119 матчей.

Ранее Джокович установил рекорд по числу участий в турнирах серии Большого шлема в карьере. Нынешний «Ролан Гаррос» стал для него 82-м мэйджором. По этому показателю он обошел Роджера Федерера и испанца Фелисиано Лопеса.

Сербскому теннисисту 39 лет, он одержал победу на 24 турнирах серии Большого шлема. Трижды Джокович выигрывал на «Ролан Гаррос», еще семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и десять раз — на Открытом чемпионате Австралии.